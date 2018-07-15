Сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу. Французы в финальном матче одержали уверенную победу над хорватами со счетом 4:2. Матч состоялся на московском стадионе «Лужники» после торжественной церемонии закрытия
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу. Французы в финальном матче одержали уверенную победу над хорватами со счетом 4:2.
Матч состоялся на московском стадионе «Лужники» после торжественной церемонии закрытия мирового первенства.
Счет в матче был открыт хорватским форвардом Марио Манджукичем, который отличился автоголом в свои ворота. Затем Иван Перишич сравнял счет.
До конца первого тайма Антуан Гризманн вывел сборную Франции вперед, забив пенальти. После перерыва голы в ворота сборной Хорватии забили Поль Погба и нападающий Килиан Мбаппе. На 69-й минуте Манджукич сократил отставание сборной Хорватии до 2:4.
В последний раз сборная Франции побеждала на чемпионате мира по футболу в 1998 году.
Отметим, что на финальном матче в «Лужниках» присутствовали президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
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