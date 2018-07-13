Спекулянты повысили стоимость билетов на финал ЧМ-2018 на 500%
Спекулянты накануне финала Чемпионата мира по футболу-2018 взвинтили цены на решающий матч на 500%. Купить билет на финал с рук сейчас можно примерно за 375 тысяч рублей
Спекулянты накануне финала Чемпионата мира по футболу-2018 взвинтили цены на решающий матч на 500%. Купить билет на финал с рук сейчас можно примерно за 375 тысяч рублей.
По данным аналитиков компании Eticket4, на руках у перекупщиков оказалось 5-7% билетов на ЧМ-2018 (примерно 140 тысяч билетов). В Москве действует две неофициальные биржи по купле-продаже билетов – около станции метро «Добрынинская» и на Никольской улице.
На этих «биржах» спекулянты продают билеты первой категории на финал ЧМ минимум по 120 тысяч рублей при номинале 66 тысяч рублей. Билеты второй категории можно купить за 80 тысяч рублей (номинал 42 600 рублей), а третьей и четвертой категории в свободной продаже на улицах почти нет.
В интернете билеты на финал ЧМ-2018 продают по ценам от 120 тысяч рублей до 559 тысяч рублей на центральные трибуны, сообщает Znak.com.
Впрочем, у болельщиков еще есть возможность приобрести заветные билеты легальным способом. В ближайшее время на сайте FIFA (tickets.fifa.com) появятся проходки на финал по номинальной стоимости, которые сдали английские болельщики после поражения сборной в полуфинале.