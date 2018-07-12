ФИФА попросила меньше показывать красивых фанаток во время трансляций матчей
Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к телевещателям с просьбой меньше показывать красивых болельщиц во время трансляций матчей. Просьба ФИФА связана с проведением антидискриминационной кампании
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Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к телевещателям с просьбой меньше показывать красивых болельщиц во время трансляций матчей. Просьба ФИФА связана с проведением антидискриминационной кампании.
Руководитель Департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки назвал просьбу организации сократить показ красивых женщин во время трансляций матчей «нормальной эволюцией». Он также добавил, что со времени проведения Чемпионата мира в Бразилии работа российских вещателей стала больше «соответствовать требованиям ФИФА», сообщает Associated Press.
По время ЧМ-2018 ФИФА ожидала нарушений, связанных с расизмом, однако в итоге эксперты организации выявили факты сексизма.