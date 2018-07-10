Футбольный болельщик из Перу после ЧМ-2018 решил остаться в Екатеринбурге
Футбольный болельщик из Перу Джованни Фалькон решил остаться в России после Чемпионата мира-2018. Для проживания перуанец выбрал Екатеринбург и теперь ищет в этом городе работу
Фото: tvrain.ru
Футбольный болельщик из Перу Джованни Фалькон решил остаться в России после Чемпионата мира-2018. Для проживания перуанец выбрал Екатеринбург и теперь ищет в этом городе работу.
По профессии Джованни Фалькон электрик, однако пока работу в России он не нашел, так как пока он не знает русский язык и не оформил необходимые документы.
Джованни Фалькон, чтобы приехать в Россию на Чемпионат мира, взял кредит. В Екатеринбурге он вместе с другом бесплатно жил у местного жителя по имени Владимир, с которым он познакомился в интернете, сообщает «Дождь».