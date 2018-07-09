ФИФА признала сборную России лучшей командой в защите на ЧМ-2018
Сборную России по футболу по итогам выступления на Чемпионате мира-2018 признали лучше командой по защите своих ворот. Полузащитник Денис Черышев стал третьим в рейтинге лучших бомбардиров мирового первенства
Сборную России по футболу по итогам выступления на Чемпионате мира-2018 признали лучше командой по защите своих ворот. Полузащитник Денис Черышев стал третьим в рейтинге лучших бомбардиров мирового первенства, а полузащитник Роман Зобнин признан лучшим игроком чемпионата по пробегу.
По итогам 60 матчей ЧМ-2018 из 64 ФИФА признала российскую сборную лучшей командой в защите. Команда Станислава Черчесова стала самой лучшей с показателем 259 выносов, отборов и сейвов.
Лучшей командой в атаке стала команда Бразилии. Игроки сборной провели 292 атаки.
Напомним, сборная России завершила свое выступление на ЧМ-2018, проиграв в серии пенальти команде Хорватии в четвертьфинале.
Сборная Бразилии, напомним, проиграла в четвертьфинале Бельгии со счетом 1:2.