Российские болельщики взяли пример с иностранцев и убрали за собой весь мусор на стадионе
Российские футбольные болельщики решили взять пример с иностранных гостей и убрать за собой мусор на стадионе. Фанаты после четвертьфинальной игры между Россией и Хорватией убрались на стадионе «Фишт» в Сочи
Российские футбольные болельщики решили взять пример с иностранных гостей и убрать за собой мусор на стадионе. Фанаты после четвертьфинальной игры между Россией и Хорватией убрались на стадионе «Фишт» в Сочи и выложили фотодоказательства в социальных сетях.
Судя по видеозаписям и фотографиям в соцсетях, российские болельщики прошлись с мусорными мешками вдоль рядов и собрали все отходы.
Напомним, ранее сообщалось, что футбольные болельщики из Японии и Сенегала после матчей с участием своих команд убрали за собой мусор. Одновременно с этим сообщалось, что, например, после матча Россия – Египет в Санкт-Петербурге коммунальщики собрали и вывезли 33 грузовика мусора.
В свою очередь портал Sports.ru объявил флешмоб #ЧистыйЧМ, в рамках которого болельщиков призвали убирать за собой мусор.