Сборная России проиграла Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018
Сборная России не смогла выйти в полуфинал домашнего Чемпионата мира по футболу-2018. В четвертьфинальном матче команда Станислава Черчесова боролась за победу до последнего, но проиграла Хорватии в серии пенальти
Фото: fifa.com
Сборная России не смогла выйти в полуфинал домашнего Чемпионата мира по футболу-2018. В четвертьфинальном матче команда Станислава Черчесова боролась за победу до последнего, но проиграла Хорватии в серии пенальти.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Голы забили Денис Черышев и Андрей Крамарич. В овертайме хорватский защитник Домагой Вида вывел свою команду вперед, однако Марио Фернандес сравнял счет.
В серии пенальти хорватские футболисты оказались точнее россиян и завоевали путевку в полуфинал, где встретятся с англичанами.
Ранее сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Голы в матче забили Гарри Магуайр и Деле Алли.