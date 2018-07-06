Суперкомпьютер предсказал победу сборной Бразилии на ЧМ-2018
Наиболее вероятным победителем Чемпионата мира по футболу-2018 станет сборная Бразилии. В финальном матче бразильцы обыграют команду Хорватии. Такой прогноз сделал суперкомпьютер американского банка Goldman Sachs
Наиболее вероятным победителем Чемпионата мира по футболу-2018 станет сборная Бразилии. В финальном матче бразильцы обыграют команду Хорватии. Такой прогноз сделал суперкомпьютер американского банка Goldman Sachs.
Компьютер провел более миллиона симуляций вариантов развития событий на ЧМ-2018 и пришел к выводу, что до финала дойдут сборные Бразилии и Хорватии. В главном поединке за кубок чемпионов мира победа достанется бразильцам, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на экономический портал Money Control.
Согласно прогнозу, шанс сборной Бразилии на победу оценивается в 24,9%. На втором месте - сборная Франции с результатом 15,8%. Обе команды находятся по одну сторону турнирной сетки, поэтому до финала дойдет только одна из них.
В четвертьфинале сборная Хорватии встречается с российской командой. Если верить суперкомпьютеру, то сборная России потерпит поражение в матче, который состоится 7 июля.