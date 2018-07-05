Футболиста сборной России оштрафовали за удержание соперника во время матча с Испанией
ФИФА оштрафовала защитника сборной России по футболу Илью Кутепова за нарушение правил во время матча с Испанией в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2018
Фото: Reuters
Международная футбольная федерация (ФИФА) оштрафовала защитника сборной России по футболу Илью Кутепова за нарушение правил во время матча с Испанией в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2018.
За «удержание соперника», а именно полузащитника сборной Испании Иско, российский футболист оштрафован на 477 тысяч рублей.
Во втором тайме Кутепов нарушил правила против Иско на левом фланге. Такой вид фола предполагает наказание в виде желтой карточки во время игры и штрафа – после, сообщает портал Sports.ru.