Чувашские полицейские остановили автобусы с бразильскими болельщиками и всех обыскали
Правозащитник Владислав Юсупов сообщил в Facebook, что болельщиков высадили из автобусов, после чего полицейские переписали их данные и обыскали.
В Чувашии сотрудники правоохранительных органов задержали 90 автобусов, в которых находились футбольные болельщики из Бразилии. Иностранцы ехали из Казани после матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Франции.
Правозащитник Владислав Юсупов сообщил в Facebook, что болельщиков высадили из автобусов, после чего полицейские переписали их данные и обыскали. Всего стражи порядка досмотрели около 2,5 тысяч человек.
«По привычке, наработанной годами в наших родных органах, вывели из автобусов, устроили конкретный шмон, переписали все их данные, держали на жаре, запугивали ОМОНовцами с автоматами», - сообщил правозащитник.
По какой причине бразильские болельщики были остановлены и досмотрены, не сообщается. В правоохранительных органах инцидент не комментируют.