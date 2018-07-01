Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Сборная России по футболу вышла в четвертьфинал домашнего Чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова одержала победу над Испанией. Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти
Сборная России по футболу вышла в четвертьфинал домашнего Чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова одержала победу над Испанией. Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти. Главным героем игры без сомнения стал российский голкипер Игорь Акинфеев.
Основное время матча завершилось ничейным счетом 1:1. Счет открыл защитник российской сборной Сергей Игнашевич, отличившийся автоголом.
На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.
По итогам овертайма счет на табло не изменился, а выявлять обладателя путевки в четвертьфинал пришлось в серии пенальти. Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отразил два 11-метровых удара, а голкипер испанской команды Давид Де Хеа – ни одного.
В четвертьфинале сборная России встретится с победителем матча Хорватия — Дания.