Отечественные автомобили заняли первые места на ралли «Холмы России»
С 10 по 11 июня в Ульяновской области проходил ралли-рейд «Холмов России». Традиционно большое количество участников выступали на отечественных машинах: 27 из 61 заявившегося экипажа участвовало на автомобилях российского автопрома.
С 10 по 11 июня в Ульяновской области проходил ралли-рейд «Холмов России». Традиционно большое количество участников выступали на отечественных машинах: 27 из 61 заявившегося экипажа участвовало на автомобилях российского автопрома. Они выступали в трех классах: «Национальный», «Рейд-спорт» и «Рейд-Спорт моно» для моноприводной техники. В «Национальном» состязались за призовые места 10 автомобилей, среди которых НИВА – одна из самых популярных марок: в соревновании приняло участие 6 машин этого типа. Конкуренцию им составили три УАЗа, два из которых выступали за заводскую команду СТАК «УАЗ», а также Соболь 21772 команды «Газ Рейд Спорт».
Борьба со старта соревнований была напряженной. И если после пролога лидерство захватили заводские «УАЗы» Виталия Проненко и Дмитрия Проненко и Нива Дениса Калинина, то после второго соревновательного дня и 350 километров гоночной дистанции произошла смена претендентов на призовой подиум зачета.
Пилот заводской команды СТАК «УАЗ» Виталий Проненко на УАЗ-Пикап 23632 удержал первое место, а на втором и третьем оказались Александр Пономаренко из команды «One Motorsport» на УАЗ 31519 и чебоксарец Виктор Сандыбаев из «Дарел Авто» на ВАЗ 21213.
Дебютанты «Холмов России» - москвичи Дмитрий Гусев и Никита Гавриленко всего второй раз выступали в таком составе: Никита Гавриленко, ранее выступавший в качестве мотогонщика, сейчас решил вернуться в мир ралли-рейдов в качестве штурмана. Слаженная работа экипажа дала отличный результат: 5 место в своем классе и 28 - в общем зачете. Пилоты рассказали о своем первом выезде на Ульяновскую гонку на своей недавно построенной НИВЕ:
«На 2-ом этапе кубка России, 3-ем этапе Холмов России перед нами стояло три основных задачи. Главная, конечно, - это доезд до финиша. Во вторую задачу можно было бы выделить отладку взаимодействия между пилотом и штурманом, так как это только вторая совместная гонка у нас Никитой, и мы только начинаем вкатываться и «притираться» друг к другу. И, наконец, третья задача — выявление слабых мест в конструкции и узлах нашего автомобиля. В рамках прошедшего соревнования все три задачи были удалось решить, - прокомментировал Дмитрий. - Что же касаемо самой гонки - трасса, подготовленная организаторами, получилась очень разноплановой — было где порулить, а где разогнаться и притормозить, постоянно меняющееся покрытие - грунт, камни, песок и броды. Сочетание всего этого не позволяло расслабиться ни на секунду и требовало сохранять концентрацию, как от пилота, так и от штурмана, до самого финиша. В итоге, финиш есть. Штурман отработал более чем на отлично, к пилоту есть кое-какие претензии. Техника не подвела, простила достаточное количество ошибок и довезла до финиша. Во время гонки были выявлены некоторые недочеты в настройке автомобиля, которые в дальнейшем будут устранены. Были получены хороший опыт и отличное настроение. Хотелось бы сказать огромное спасибо и выразить благодарность организаторам соревнования за интересную гонку и отличную организацию, а также коллективу команды “One Up Motorsport” за поддержку и техническую подготовку автомобиля. Отдельное спасибо Людмиле (Пантера 81), без ее участия мы не добрались бы до места соревнований и пропустили бы такую гонку».
Продолжительные спецучастки заставляли экипажи тщательно подбирать покрышки, так как разнообразный грунт, жесткая трасса и острые камни являлись основной проблемой. Соболь 22177 под управлением Александра Лагуты уже не первую гонку проехал на колесах BFGOODRICH, которые пользуются популярностью у пилотов на ралли-рейдовых соревнованиях. В том числе и благодаря им удалось взять шестое место «Национального» зачета. Эти же покрышки привезли на финишный подиум еще три экипажа команды «Газ Рейд Спорт» и ее российско-китайского отделения «BFCEC Sport», выступающих в зачете «Рейд Спорт».
Но не всем участникам одинаково везло, сложная трасса вносила свои корректировки, выключая из борьбы экипажи один за другим, а пыльная дорога затрудняла видимость и не давала возможности для обгона. Пыль сыграла злую шутку с астраханцем Денисом Калининым: Нива под стартовым номером 205 упустила «бронзу» в «Национальном» зачете из-за неудачного маневрирования уже на финише гонки, когда пыталась настичь соперников.
«Настрой перед гонкой оптимистичный. На су 1 нашли свой темп, но вскоре уперлись в пыль переднего экипажа. В результате 3 время в N. Второй су начался хорошо. Но на 70 км пропустили камень и пробили заднее колесо. Пока меняли в течении 10 мин нас опередили несколько машин. Кинулись нагонять, и совершили попытку атаки в пыли. Но это кончилось плачевно. В плохой видимости пропустили поворот в овраг, и по прямой совершили полет. В результате жесткого приземления лопнул поворотный кулак. Обидный сход», - прокомментировал Калинин.
Еще одной Ниве тоже не повезло: машина цвета фуксии под управлением Вадима Алексеева и Никиты Юрковского тоже столкнулась с техническими проблемами, хотя изначально они держали очень высокий темп. Экипаж рассказал о том, почему от них ускользнула победа:
«Хотя это первый для нас сезон на автомобиле НИВА, но я уже более или менее начал понимать, как нужно ей управлять. С технической стороны мы были способны дать бой и показать конкурентную борьбу в классе N. В первый день нас ждал СУ1 - участок около 20-ти км. Решили проехать его без фанатизма, потому что основная гонка ждала на следующий день и там предстояло проехать около 350-и км, на которых ждала настоящая борьба, - говорит Вадим Алексеев. - В итоге СУ1 проехали с 13-м результатом в «абсолюте» и вроде 6-ым в классе. Это дало право стартовать 13-ми во второй день. Техника у нас была исправна и настрой боевой, и сначала все было отлично, ехали без ошибок в навигации и пилотировании. Проехав половину первого круга (около 70километров), понимаем, что нас никто не обгонял кроме «кибитки», но они едут значительно быстрее за счёт малого веса, больших ходов подвески и немалой мощности мотора. Еще обошли прототип, который стартовал раньше нас, но по какой-то причине стоял на трассе. Наша же задача была проехать максимально аккуратно первый круг (140км), а на втором мы планировали прибавить скорость. Тем более, что по ходу первого круга уже были сходы в нашем классе: сначала это был УАЗ заводской команды, чуть дальше стоял экипаж из Волгограда под номером 205 примерно с той же проблемой. Во второй половине дистанции в поле зрения появился салатовый УАЗ Александра Пономаренко под номером 224, который стартовал в двух минутах перед нами. Мы ехали впереди и значит, везли им минуты две. Это немного нас приободрило, и какое-то время мы соперничали на трассе. Под конец первого круга мы допустили ошибку и влетели со всего хода в овраг, где серия сильных ударов сделала свое дело. В результате мы загнули масляный картер, так что шатуном начало задевать его изнутри, но масло не вытекало, мы решили ехать дальше, но оказалось, что зря. Практически сразу сломался кронштейн заднего амортизатора, в результате чего и сам амортизатор погнулся, а дальше сломался палец шаровой опоры, колесо ушло в сторону и разобрался внутренний ШРУС. Причина этих поломок на ровном месте была в том пресловутом овраге. Но мы сделали все, что было в наших силах. Для себя сделали вывод что и машина и мы можем ехать в конкурентном темпе, но надо быть чуточку внимательней, ну и немного удачи, куда же без нее... Выводы были сделаны, цели и задачи ясны. Будем воплощать на следующем этапе».
Неприятности с техникой настигли и один из двух заводских УАЗов, который пилотировал Дмитрий Рыбин. У его автомобиля срезало полуоси и было потеряно колесо. «Метановая» Нива Александра Орлова команды ATC Racing Team устраняла технические неисправности все два дня, в результате - сход из-за проблем с карданом. По итогам соревнований к финишу не добрались три из 10 автомобилей этого зачета.
Техника российского производства все чаще заполняет региональные и национальные соревнования, так как стоимость постройки и обслуживание отечественного спорткара в разы ниже, и они каждый раз доказывают, что могут успешно преодолевать и броды, и бездорожье. В этот раз в зачетах «Рейд-спорт» и «Рейд-Спорт моно» участвовало больше половины отечественных автомобилей, хотя, например, именно моноприводным машинам было сложнее преодолевать водные преграды и у пятерых был оформлен сход по техническим причинам. По этой же причине в соревнованиях принимают участие заводские команды СТАК «УАЗ» и «Газ Рейд Спорт», которые на гонках в «боевом» режиме тестируют серийные узлы и агрегаты.