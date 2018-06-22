Сборная России по итогам группового этапа ЧМ-2018 заработала 12 млн долларов
Российская сборная получит от ФИФА 8 млн долларов за участие в групповом этапе ЧМ-2018 и еще 4 млн долларов – за выход в плей-офф. Часть этих денег будет потрачена на покрытие расходов Российского футбольного союза
Сборная России по футболу, которая досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира-2018, не только порадовала этим болельщиков, но и заработала 12 млн долларов. Именно такую сумму получает национальная футбольная федерация, чья команда выходит в 1/8 финала турнира.
Российская сборная получит от ФИФА 8 млн долларов за участие в групповом этапе ЧМ-2018 и еще 4 млн долларов – за выход в плей-офф. Часть этих денег будет потрачена на покрытие расходов Российского футбольного союза (РФС) на подготовку национальной сборной. Оставшиеся деньги поделят между РФС, футболистами, тренерами и персоналом, сообщает «Чемпионат.com».
Российской команде еще предстоит сыграть один матч в рамках группового этапа, но она уже оформила путевку в плей-офф, одержав две победы. 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая, которая также имеет 6 очков в активе.
В случае победы в 1/8 финала мирового чемпионата россияне заработают еще 4 млн долларов.
Команда-чемпион получит от ФИФА 38 млн долларов, а обладатели серебряных и бронзовых медалей заработают по 28 и 24 млн долларов соответственно.