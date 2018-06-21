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21 июня 00:16

«Челси», «Барселона» и «Ювентус» заинтересовались полузащитником сборной России

Английский футбольный клуб «Челси», который принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, заинтересовался российским футболистом Александром Головиным. Он играет в сборной России и московском ЦСКА на позиции полузащитника.

Фото: gamebet.news

Английский футбольный клуб «Челси», который принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, заинтересовался российским футболистом Александром Головиным.

Головин играет в сборной России и московском ЦСКА на позиции полузащитника.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Челси» готов заплатить за полузащитника больше, чем другие клубы. Столько именно, не сообщается.

При этом боссы английского клуба собираются после покупки сразу отдать Головина в аренду ЦСКА, так как ему нужна игровая практика.

Полузащитник сборной России также входит в сферу интересов испанской «Берселоны», итальянского «Ювентуса», французского «Монако» и английского «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» предлагал ЦСКА за футболиста 17 млн евро, но получил отказ. Армейцы рассчитывают получить за Головина не менее 25 млн евро, сообщает «Лента.ру».

На Чемпионате мира по футболу-2018 Александр Головин отличился одним голом и двумя результативными передачами.

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