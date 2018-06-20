В Волгограде сироту лишили права вывести футболистов на матч ЧМ-2018. Его место занял сын соцработницы
Волгоградских чиновников после матча Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Англии и Тунисом заподозрили в подмене детей, которые выходят на поле вместе с футболистами. На поле стадиона «Волгоград-Арены» вместо мальчика-сироты вышел сын соцработницы
Волгоградских чиновников после матча Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Англии и Тунисом заподозрили в подмене детей, которые выходят на поле вместе с футболистами. На поле в числе других детей должен был выйти воспитанник социально-реабилитационного центра в Камышине, но вместо него этой чести удостоился сын социального работника.
По данным волгоградских СМИ, воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних получили право вывести футболистов на поле. Такую возможность дети получили как победители конкурса на лучший рассказ о своих успехах в области спорта. Конкурс проводился благотворительным фондом легкоатлетки Елены Исинбаевой, которая родилась в Волгоградской области, совместно с компанией «Макдоналдс».
Позднее региональные журналисты выяснили, что место на поле рядом с профессиональными футболистами одного из сирот отдали сыну экономиста социально-реабилитационного центра в Камышине.
Издание «Высота 102» сообщает, что ребенка из благополучной семьи «зачислили» в приют в начале июня, поэтому мальчик официально фигурировал как воспитанник учреждения.
В администрации Волгоградской области пока не прокомментировали «подмену» детей перед матчем ЧМ-2018.