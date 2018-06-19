Сборная России по футболу досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018
Сборная России досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018. Команда Станислава Черчесова одержала две победы подряд и заняла первое место в группе А
Сборная России досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018. Команда Станислава Черчесова одержала две победы подряд и заняла первое место в группе А.
Во втором матче группового этапа сборная России встречалась с командой Египта в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев мирового чемпионата.
Счет в матче открыл в начале второго тайма защитник сборной Египта Ахмед Фахти после автогола. Следом Денис Черышев увеличил преимущество в счете, а еще через минуту третий гол в ворота соперника забил Артем Дзюба.
На 73-й минуте арбитр назначил пенальти в российские ворота, который реализовал Мохаммед Салах.
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов после матча заявил, что команда поставленную задачу выполнила.
Напомним, в первом матче россияне разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. 20 июня наша команда сыграет с Уругваем в Ростове-на-Дону.