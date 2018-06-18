Самарский губернатор подарил капитану сборной Сербии «Ладу» за первый гол на стадионе «Самара-Арена»
Матч Сербия – Коста-Рика проходил на стадионе «Самара-Арена», который был открыт в этом году специально к ЧМ-2018. Матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол забил капитан сербской команды Александр Коларов
Сборная Сербии по футболу обыграла Коста-Рику в первом матче группового этапа Чемпионата мира по футболу-2018, а капитан команды-победителя получил в подарок автомобиль Lada.
Матч Сербия – Коста-Рика проходил на стадионе «Самара-Арена», который был открыт в этом году специально к ЧМ-2018. Матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол забил капитан сербской команды Александр Коларов.
После матча врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подарил Александру Коларову автомобиль Lada 4×4, произведенный на тольяттинском заводе «АвтоВАЗ». Футболист был премирован за первый забитый год на самарском стадионе.
«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что приз будет вручен футболисту, который забьет первый гол на «Самара-Арене» в матче чемпионата мира», - заявил губернатор, слова которого приводит ТАСС.
Дмитрий Азаров добавил, что сербский футболист был очень раз подарку.