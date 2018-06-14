Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018
Сборная России одержала уверенную победу в первом матче Чемпионата мира разгромив команду из Саудовской Аравии с результатом 5:0. Игра открывала турнир
Сборная России по футболу одержала уверенную победу в первом матче Чемпионата мира-2018. Команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию с результатом 5:0 в групповом матче. Напомним, что эта игра открывала турнир.
Матч состоялся на стадионе «Лужники» при заполненных трибунах. Счет россияне открыли на 12-й минуте, благодаря точному удару Юрия Газинского. До конца первого тайма еще один гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев, который заменил травмированного Алана Дзагоева.
После перерыва Артем Дзюба увеличил преимущество российской команды в счете. На 91-й минуте матча Денис Черышев оформил дубль, а пере финальным свистком Александр Головин забил пятый гол.
Следующий матч группового этапа сборная России проведет в Санкт-Петербурге 19 июня. Россияне сыграют со сборной Египта.