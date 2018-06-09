Мэрия Сочи объявила дни футбольных матчей выходными
Жителям города-курорта Сочи разрешили не ходить на работу в дни матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Речь идет только об играх, которые будут проходить непосредственно в Сочи, уточнили в мэрии
Жителям города-курорта Сочи разрешили не ходить на работу в дни матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Речь идет только об играх, которые будут проходить непосредственно в Сочи, уточнили в мэрии.
В распоряжении за подписью мэра города Анатолия Пахомова отмечается, что решение о дополнительных выходных днях принято в целях «оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, а также снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру».
Футбольные матчи в рамках ЧМ-2018 пройдут в Сочи 15, 18, 23, 26, 30 июня, а также 7 июля.
Чиновники настоятельно просят работодателей выполнять данную рекомендацию. В противном случае, «все будут все равно смотреть футбол на работе», отметил вице-мэр Сочи Анатолий Рыков.