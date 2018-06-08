Сборная России по футболу заработала на товарищеских матчах 2,7 млн евро
Игроки сборной России по футболу заработали на участии в товарищеских матчах 2,7 млн евро хотя давно не одерживали в них побед. Такую сумму в качестве премиальных национальная команда получила с того времени, когда главным тренером был назначен Станислав Черчесов
Игроки сборной России по футболу заработали на участии в товарищеских матчах 2,7 млн евро хотя давно не одерживали в них побед. Такую сумму в качестве премиальных национальная команда получила с того времени, когда главным тренером был назначен Станислав Черчесов.
Портал «Чемпионат» сообщает, что размер премиальных для российских футболистов за каждый товарищеский матч составляет 7,5 тысяч евро. В случае победы в матче размер премиальных увеличивается до 15 тысяч евро. За проигрыш игроки не получают ничего.
С лета 2016 года сборная под руководством Черчесова сыграла в 18 матчей. Пять игр россияне выиграли, в шести матчах сыграли вничью, а в семи – проиграли. В последний раз команда Черчесова побеждала осенью 2017 года.
Неутешительные результаты российской национальной сборной в контрольных матчах значительно снизили рейтинг команды. Так, в последнем рейтинге ФИФА россияне заняли рекордно низкое 70-е место и пропустили вперед даже команду Саудовской Аравии, которое долгое время была самой слабой сборной в мире.
Отметим, что именно Саудовская Аравия станет первым соперником сборной России на Чемпионате мира по футболу-2018, который стартует 14 июня. В этом матчи команды могут выяснить, кто же из них действительно слабее.