Сборная России по футболу заняла рекордно низкое место в рейтинге ФИФА
Сборная России заняла рекордно низкое место в июньском рейтинге национальных сборных Международной федерации футбола (FIFA). Хозяева Чемпионата мира по футболу-2018 опустились на 70-е место
Сборная России заняла рекордно низкое место в июньском рейтинге национальных сборных Международной федерации футбола (FIFA). Хозяева Чемпионата мира по футболу-2018 опустились на 70-е место.
Сборная России расположилась в рейтинге между командами Македонии и Гвинеи и опустилась ниже сборной Саудовской Аравии, которая ранее считалась самой слабой в мире.
Российские футболисты в последний раз побеждали осенью 2017 года. Из семи последних матчей команда Станислава Черчесова три матча сыграла вничью, а остальные проиграла.
Ранее эксперты испанского издания El Pais оценили шансы сборной России на победу в ЧМ-2018 в 1%. Меньше шансов на победу чем у России, по мнению экспертов, только у футболистов Саудовской Аравии, хотя в рейтинге ФИФА они и потеснили россиян.
Наиболее вероятным победителем турнира издание считает сборную Бразилии. Фаворитами мундиаля также считаются команды Германии и Испании. Вероятность их победы составляет 15,6% и 15,3% соответственно.