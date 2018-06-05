Шансы сборной России на победу в чемпионате мира по футболу оценили в 1%
Шансы сборной России по футболу на победу в Чемпионате мира 2018 года оценили всего в 1%. Такой прогноз озвучило испанское издание El Pais. По мнению испанских журналистов, хозяева турнира выйдут в финал с вероятностью в 3%
Фото: m.ru.sputnik-news.ee
Шансы сборной России по футболу на победу в Чемпионате мира 2018 года оценили всего в 1%. Такой прогноз озвучило испанское издание El Pais. По мнению испанских журналистов, хозяева турнира выйдут в финал с вероятностью в 3%.
Меньше шансов на победу чем у России, по мнению экспертов, только у футболистов Саудовской Аравии.
Наиболее вероятным победителем турнира издание считает сборную Бразилии. Ее шансы на победу оценили в 17,9%. Фаворитами мундиаля также считаются команды Германии и Испании. Вероятность их победы составляет 15,6% и 15,3% соответственно.
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Германии.