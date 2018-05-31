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31 мая 15:59

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке

Зинедин Зидан объявил об уходе в отставку. Наставник заявил, что клубу нужны перемены и другая методология работы, чтобы команда продолжала побеждать в различных турнирах

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе в отставку. Наставник заявил, что клубу нужны перемены и другая методология работы, чтобы команда продолжала побеждать в различных турнирах.

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не был готов к такому решению. Кандидатур на замену Зидану у клуба пока нет, сообщает Sky Sports News.

Зинедин Зидан возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством клуб  три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. Пока это рекордный результат. Также «Реал» выиграл два Суперкубка УЕФА, два клубных чемпионата мира, чемпионат и суперкубок Испании.

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