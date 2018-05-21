Меню
Спорт
Картель пригородного назначения
Авторская колонка
21 мая 16:37
Мозговой Владимир

В 2003 году признан лучшим российским журналистом, пишущим на хоккейную тему. В 2002-2003 годах - заместитель главного редактора российского еженедельника «Весь хоккей», с февраля 2004 года - обозреватель «Новой газеты».

Все авторы

Плакать не было причин

Ни горя, ни радости — такую память оставила о себе в Копенгагене сборная России

Вагончик тронется, машинист останется. Это я не про сборную России — с «машинистом», то есть с Ильей Воробьевым, все будет в порядке. А про метро в Копенгагене, поезда в котором ходят сами по себе, на автоматике.

До станции «Орестад» с «Новой королевской площади» семь остановок. Садишься в первый вагон на передние места, подальше от шумных болельщиков, и перед тобой только убегающие назад рельсы. Перегоны короткие, обзор правильный, основная часть зеленой ветки — над землей. Когда пролетающая перед окном чайка на мгновение оказывается одного размера с идущим вдали на взлет самолетом (аэропорт в той же стороне, только чуть дальше), хорошо ощущаешь разность масштабов.

Чемпионат мира в олимпийский сезон тоже смещает масштабы. Он все-таки другой, нестандартный. Да и место проведения добавило странностей. Ближе к финишу можно было задуматься над простым вопросом — а нужен ли был он Дании вообще?

Национальная федерация добивалась проведения чемпионата мира долго и упорно. Могла на него претендовать и раньше — сборная почти полтора десятка лет не вылетает из элитной группы, в послаблениях и преференциях не нуждается, дважды выходила в плей-офф. Но желаемого датчане добились только пять лет назад. Построили большую и красивую арену в Копенгагене, в хоккейной столице Хернинге хорошая арена уже была, на этом и успокоились.

Кстати, в Хернинг, в группу «В», хозяева определили свою сборную совсем не случайно — в том, что ее игра вызовет повышенный интерес в столице, уверенности совсем не было. Ожидалось, что куда более хоккейный Хернинг поможет в раскрутке финальной части, которая без хозяев уж никак не обойдется.

Датская сборная и впрямь оказалась хороша. Она даже с финнами справилась. Но когда последний день группового турнира самым обиднейшим образом оставил ее за бортом, у Копенгагена исчез последний повод вспомнить о том, что в городе проходит чемпионат мира. Если бы не неуемные соседи-шведы, о нем и вовсе бы ничего не напоминало. Да и персонал «Роял Арены», кажется, потерял к происходящему интерес. Если праздник чужой, то кому он нужен?

Микст-зона черт знает где, пресс-центр какой-то бестолковый, с информацией проблемы, но это вещи специфические, вызванные, скорее всего, отсутствием у хозяев опыта. А вот когда главная вывеска четвертьфинала едва собирает максимум две трети зала — это уже очень серьезно. Плей-офф почти не прибавил зрителей, и это лучше всего говорило о том, что сведения о хоккейном буме в Дании были сильно преувеличенными.

Дорогими билетами одну из самых дорогих стран Европы не испугаешь. Был бы интерес, а публика всегда найдется. И предпосылки вроде бы существовали — по качественному составу этот чемпионат волею обстоятельств оказался лучшим за последние годы. Заокеанская Национальная хоккейная лига в Дании присутствовала не во всей своей красе, но близко к ней. Интрига тоже соответствовала самым смелым ожиданиям. Однако датчане «Роял Арену» не осаждали, а массового приезда гостей не случилось, и тут финансовый фактор сыграл далеко не последнюю роль. Аппетиты Международной федерации хоккея, которая давно взвинтила цены на ту же атрибутику, вполне соответствовали естественному состоянию датских цен, запредельных почти во всем.

По большому счету, хоккей проплыл мимо Копенгагена, как корабль-призрак. Город, сам по себе восхитительный, не виноват. Случалось, и хоккейные страны с точки зрения организации проваливались. Да и Москва с Питером, чего греха таить, два года назад не сильно отличились по части зрительской активности. Дело, скорее, в отношении организаторов.

Для меня апофеозом стал эпизод, невозможный, пожалуй, нигде. В фан-зоне, рядом с «Роял Ареной», не транслировали четвертьфинал Россия–Канада. Болельщики, прибежавшие оттуда, были в ужасе. Народ ломанулся кто куда, но где там — оказывается, на показ этого суперматча вообще не были выкуплены права.

Копенгаген по этому поводу не расстраивался. Он казуса даже не заметил.

Сборную России провожали тихо и без слез. Поводов для проклятий она не дала, восхищения тоже не заслужила, выше головы не прыгнула, но ниже допустимого уровня не опустилась. Слепили ее в кратчайший срок из того, что было, — на это и упирал президент ФХР Владислав Третьяк сразу после вылета. Не преминув заметить, что сборная Канады целиком состояла из игроков НХЛ, и не самых последних. А у нас было 11 дебютантов чемпионатов мира, и главный тренер-дебютант, и тяжелейший сезон позади…

Так-то оно так, никто и не собирался по горячим следам нападать на ответственных лиц, и тем более взваливать всю вину на неопытный тренерский штаб и хоккеистов. Меня другое беспокоило, если не удручало. Причастные к провальному по результату выступлению сборной лица говорили об этом как о вполне нормальном итоге, словно они были готовы заранее оправдать все объективными обстоятельствами.

Да, объективных причин хватало. Да, бывало и похуже — тот же разгром от сборной США на стадии четвертьфинала в Хельсинки-2013, не говоря уже о более смутных временах, выглядел болезненнее. Но это не отменяет того факта, что датский провал во многом был предопределен в силу причин субъективных.

Свистопляска с внезапным переназначением главного тренера так и не получила внятного объяснения. Состав набирали в авральном порядке, его не хватило даже на два креативных звена. Умеющим дирижировать атакой центрфорвардом оказался 39-летний Павел Дацюк в единственном числе. Если игроки двух армейских команд оказались настолько вымотаны олимпийским сезоном, то стоило ли снова делать ставку в основном на них? И почему, в конце концов, не удалось даже поговорить с тем же Александром Радуловым — то ли окончательно обидевшимся на сборную, то ли просто ждущим нормального разговора?

Без звезд Россия на чемпионатах мира не первенствовала. Даже в Берне-2009, где представительство заокеанских легионеров было минимальным, решающий вклад в победу внесли Илья Ковальчук и Александр Радулов. А для того, чтобы выиграть сложнейший турнир исключительно командной работой, мастерства, сплоченности и нужной степени отчаянности — не хватило.

Швейцария влетела в медальную зону, убрав с дороги сборную Финляндии. Обыграв тех самых финнов, которые отгрузили пять шайб Канаде и шесть — сборной США. Швейцария — далеко не гранд мирового хоккея, и больших мастеров в составе команды Патрика Фишера не больше, чем в составе сборной России. В конце концов, под началом Ильи Воробьева оказалось 13 олимпийских чемпионов. Но швейцарцы бились за медали, а наши в итоге разводили руками. У канадцев капитанил и тащил на себе сборную 21-летний Коннор Макдэвид, а у нас 21-летнего героя Пхенчхана Кирилла Капризова чуть ли не «еще ребенком» называют. И вообще, какие могут быть претензии к сборной «на вырост»? Играли достойно, в спорте всякое бывает, а Олимпиаду уже выиграли.

Условия новые, песня старая. Болельщики должны слышать только то, что им положено, к начальству не должно быть никаких претензий, «бодры» нужно говорить бодрее, а «веселы» — веселее, как говаривал герой Евгения Евстигнеева товарищ Дынин. Российские хоккейные функционеры идеально копируют стилистику власти, тем более что многие к ней фактически и принадлежат.

Признаться, что сами наломали дров, у них духу не хватит. Пусть тренеры с хоккеистами отдуваются.

Перед полуфиналами я все-таки проверил, сколько времени нужно, чтобы добраться из центра Копенгагена до центра Мальме и обратно. На дорогу туда автобусом через знаменитый Эресундский мост ушел час, на обратную и того меньше, потому что «Роял Арена» к мосту ближе. Она уже была в желтом кольце.

Копенгаген — город разноцветный, но применительно к хоккею он был окрашен в шведские цвета. Удивляться этому уже не приходилось.

Сейчас на главной
Горячие новости
Московские власти публикуют некорректные данные о загрязнении воздуха
По мнению специалистов, «Мосэкомониторинг» некорректно сравнивает концентрацию сероводорода с рекомендациями ВОЗ, а для оценки влияния сероводорода на здоровье людей выбран самый жесткий критерий
депутаты
Хочу жить так – чтоб сам себе завидовал
На федеральном уровне в 2016 году был принят закон, по которому депутаты члены Совета Федерации могут рассчитывать на 50%-ю надбавку к пенсии, лишь проработав 5 лет. 75% - после 10 лет службы. Однако, на Сахалине местное правительство устроило для себя облегченный режим.
Горячие новости
Каждому школьнику по ипотеке!
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить выдачу ипотечных кредитов россиянам с 14 лет. По мнению парламентария, чем раньше гражданин сможет взять ипотеку, тем в более молодом возрастом он сможет обзавестись собственным жильем
Горячие новости
Атака дронов
Министерство обороны РФ к началу Чемпионата мира по футболу-2018 сформирует специальные мобильные группы противодействия беспилотникам. Такие меры будут приняты с целью защиты стадионов от возможных атак с помощью дронов
Горячие новости
Российское правительство в новом составе просуществует от силы два года
Телеграм-канал проанализировал состав правительства с точки зрения баланса интересов разных элитных группировок, ориентированных на влиятельных государственных менеджеров (например, Сергея Чемезова) или целые семьи
Горячие новости
Авиационные власти США разрешили Boeing делать складные крылья для самолетов
Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование складного крыла у пассажирских самолетов Boeing 777X, которые могут перевозить до 400 пассажиров
Горячие новости
Болельщики мадридского «Реала» отказываются ехать на финал Лиги чемпионов в Киев
Болельщики мадридского «Реала» отказались ехать на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА с участием своей команды, который пройдет 26 мая в Киеве. В финале «Реал» встретился с английским «Ливерпулем»
Горячие новости
Абрамовича отлучили от Англии
​Миллиардер Роман Абрамович не смог попасть на финальный матч Кубка Англии с участием своего футбольного клуба «Челси» из-за отсутствия у него британской визы
Горячие новости
Сторонники Алексея Навального учредили новую партию под названием «Россия будущего»
В Москве в субботу, 19 мая, состоялся учредительный съезд новой партии сторонников оппозиционера Алексея Навального. Партия получила название «Россия будущего»
Горячие новости
Росавиация ограничила полеты над городами-участниками ЧМ-2018 по футболу
Росавиация ввела усиленные меры безопасности в городах, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу-2018. В рамках усиления мер безопасности ведомство ограничило полеты над этими городами
Горячие новости
Китай высказал претензии по поводу бурения «Роснефти» на спорной территории
Государственная компания оказалась участницей международного скандала из-за бурения в Южно-Китайском море. В госкомпании заявили, что проект на шельфе Южно-Китайского моря реализуется уже 16 лет
Горячие новости
Выгодно купить, чтобы выгодно продать
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в итальянской Тоскане, которую теперь уже бывший вице-премьер Александр Хлопонин продал главе группы «Онэксим» Михаилу Прохорову
Авторская колонка
Резиновая Москва
Сама по себе идея голосования за пределами Москвы не такая глупая. В конце концов, на выборах президента у нас голосуют соотечественники за рубежом, и для них мы открываем избирательные урны хоть в Антарктиде. А Москва – это тоже государство.
Орехъ Антон
Горячие новости
12 лет не срок
На рассмотрение в Госдуму внесен проект поправок в Конституцию страны, которые продлевают полномочия президента до трех сроков. Сейчас Конституция разрешает баллотироваться в президенты не более двух сроков подряд
Горячие новости
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномальные осадки
В Москве и Московской области ожидаются аномальные осадки. В некоторых районха уже прошли ливни с грозами. До вечера пятницы в столичном регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков
Авторская колонка
«Мы проиграли чемпионат»
Хоккей не добавляет воздуху Дании наэлектризованности. Копенгаген ждал другой главной четвертьфинальной вывески: Швеция - Дания. Вот это был бы великий день в истории датского хоккея.
Мозговой Владимир
Горячие новости
Правительство обновится почти на 50%
Премьер Дмитрий Медведев предложил сменить главу МЧС России. Вместо Владимира Пучкова ведомство возглавит заместитель директора ФСБ, бывший и.о. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев
Горячие новости
Увидеть мост и умереть
Российские турагентства начали продавать туры на Крымский мост, который был открыт для транспорта 16 мая. Стоимость тура выходного дня составляет 4,5 тысячи рублей с человека. В стоимость тура входит ночевка на базе отдыха и «насыщенная программа»