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Российский сельскохозяйственный рейдер
Авторская колонка
18 мая 14:52
Мозговой Владимир

В 2003 году признан лучшим российским журналистом, пишущим на хоккейную тему. В 2002-2003 годах - заместитель главного редактора российского еженедельника «Весь хоккей», с февраля 2004 года - обозреватель «Новой газеты».

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«Мы проиграли чемпионат»

В Данию приехало непривычно мало болельщиков хоккейной сборной России

Хоккей не добавляет воздуху Дании наэлектризованности. Копенгаген ждал другой главной четвертьфинальной вывески: Швеция - Дания. Вот это был бы великий день в истории датского хоккея. Но отчего-то не сложилось, причем в самый последний момент, на месте хозяев оказалась сборная Латвии, и шведские болельщики могли успеть к матчу даже после рабочего дня, перемахнув через пролив. На разогреве оказывалась классика, наиболее часто встречавшаяся в последние десять лет: Россия — Канада. Обе сборные, пусть и по разным причинам, противоречиво провели групповой этап. Основным конкурентам уступили, причем Канада, в отличие от России, умудрилась проиграть даже разгромно. Фразу «Канаду не надо бояться» российские эксперты повторяли на все лады. Словно опасались, что сборной России несколько капель для храбрости не помешает.

На «Роял Арене» можно было почувствовать себя как в кипящем котле. Для этого всего-то надо было спуститься из ложи прессы в любой сектор пониже, найти свободное местечко и ощутить, как вибрирует кресло от слаженного хора людей в желтом. Зал на последнем матче группового турнира в группе «А» оказался практически одноцветным. Разрозненные группки российских болельщиков старались как могли, но где им было одолеть такую махину. Ситуация ничем не напоминала стандартную, когда на всех последних чемпионатах мира на решающих матчах с участием сборной России трибуны непременно окрашивались в красное.

Ночью после матча моим случайным попутчиком от «Роял Арены» до Новой Королевской площади оказался российский болельщик со стажем. И не без горечи сказал, что «мы проиграли чемпионат». Он сетовал, конечно, прежде всего на малочисленность российской аудитории — относительно далеко, дорого, кому-то олимпийского Пхенчхана хватило, но факт в том, что до Копенгагена действительно добралось немного народу: «То, что шведам уступили, понятно — им тут рядом. Но и словаков было намного больше, и чехов, да почти всех. А сегодня нас просто задавили».

Примерно то же соотношение не в пользу россиян, только уже не количественное, а качественное, было и на льду. Вообще-то мы к такому не привыкли. Практически на всех последних чемпионатах мира в отношении встреч с топ-сборными к словам «почти на равных» можно было не прибегать. Да, россияне дважды проваливались, но до этих поражений никто не упоминал про «почти». Потому что по уровню состава сборная России, как правило, превосходила любого соперника.

Играя «почти на равных», на крупных турнирах не побеждают. К тому же пусть статистика — вещь ненадежная, но начиная с Квебека-2008 россияне побеждали только в том случае, если выигрывали все матчи, включая групповой этап. То есть проходили всю дистанцию без единого сбоя.

Нынче не так. Слишком много слов «почти» и «если бы». Последний матч группового турнира давал шанс выйти в четвертьфинале на относительно слабого соперника — это, кстати, еще одна «фишка» российской сборной. Если бы забросили не одну шайбу в первом периоде, а хотя бы две, если бы не ошибались грубо в защите во втором периоде… Но когда слишком много «если бы», то они для оправдания не годятся. «Рейнджер» Мика Зибанежад организовал два гола в ворота Василия Кошечкина, и игра была уже шведской — системной, качественной, разумной. Старательной, но импульсивной сборной Ильи Воробьева не хватало мастерства — и общекомандного, и индивидуального. Она могла выиграть эту встречу только на невероятном кураже, но если он и был, то «Тре Крунур» его умело погасили.

Чувство полной безнадежности не посетило. Но неуверенности и сомнений этот матч добавил. И не очень утешали слова «какая разница, с кем играть в плей-офф».

Финиш группового этапа легкую дорогу обещал только победителям. В группе «А» шведы своего добились классически, пройдя дистанцию без единого поражения. Финская сборная в Хернинге, где играли команды группы «В», устроила невероятную свистопляску — она умудрилась уступить Дании и Германии, разгромив при этом Канаду и США. Видимо, слабые соперники для подопечных Лаури Марьямяки оказались плохими раздражителями. Вышли финны на швейцарцев, и у тех с учетом нынешних особенностей игры соперника тоже появлялся шанс на попадание в медальную зону.

Сборной Дании не хватило совсем немного. Судьба четвертой путевки решалась в игре с Латвией. Играли хозяева лучше. Пропустили всего одну шайбу. Но она была единственной.

Никаких признаков траурного настроения в Копенгагене заметно не было. Город слишком самодостаточный, чтобы страдать по такому поводу. Да и случилось поражение не здесь, а в Хернинге — все легче. Но, так или иначе, любой чемпионат мира после вылета хозяев теряет очень много. А с учетом того, что турнира Дания добивалась долго и упорно, разочарование, несомненно, присутствовало. Просто датчане, как я успел заметить, живут позитивом. Не особо фиксируясь на неприятностях. И вообще не заморачиваясь.

Они и чемпионат мира так проводят — без надрыва и показухи, без аврала и стремления доказать, что они самые лучшие и самые гостеприимные. Всем гостям рады, но в меру. Правда, шведы со среды уже слегка начали доставать, а вечер и ночь с четверга на пятницу обещали столице Дании новое шведское нашествие. Хорошо еще, что главная арена чемпионата на отшибе, от предпоследней на зеленой ветке станции метро с километр, не меньше. Линий метро всего две, зато работают круглосуточно. Очень удобно.

Акустика на «Роял Арене» — сумасшедшая. Там и овал неполный, с одним небольшим сектором в торце, над которым место для гигантской сцены. Можно представить, что здесь творится на рок-концертах.

Первая четвертьфинальная встреча обещала другой концерт. У меня с собой была футболка с чемпионата мира 2008 года, которую приобрел перед финалом Канада — Россия. С того самого победного камбэка и началась новая история сборной России. Десять лет прошло. Черная майка с логотипом «Квебек-2008» оказалась слишком плотной для нынешней копенгагенской жары. Но все равно надел — на удачу.

Вспомнил при этом другую встречу с канадцами — последнюю победную, в Братиславе-2011, тоже в четвертьфинале. Тогда вконец разболтавшаяся звездная сборная Вячеслава Быкова прямо по ходу матча преобразилась и каким-то непостижимым образом прошла в полуфинал. Правда, после этого решила, что дело сделано.

Сейчас победы над Канадой и попадания в медальную зону, пожалуй, хватило бы.

Источник - Новая Газета

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