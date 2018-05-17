Аргентинским болельщикам раздали инструкции по соблазнению россиянок
Накануне Чемпионата мира по футболу-2018 аргентинским болельщикам раздали инструкции по соблазнению российских девушек. Среди прочего аргентинским мужчинам посоветовали «относиться к россиянкам как к сокровищу»
Накануне Чемпионата мира по футболу-2018 аргентинским болельщикам раздали инструкции по соблазнению российских девушек. Среди прочего аргентинским мужчинам посоветовали «относиться к россиянкам как к сокровищу».
Руководство с советами, как понравиться россиянкам, подготовила Аргентинская футбольная ассоциация. Текст получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут на ЧМ-2018, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание La Jugada Financiera.
Аргентинским мужчинам советуют хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом, относиться к русской женщине как к сокровищу и не задавать глупых вопросов о сексе.
Авторы инструкции считают, что россиянки предпочитают мужчин, проявляющих инициативу в отношениях. «Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны», - говорится в памятке.