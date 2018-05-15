Нижегородские власти попросили жителей помочь достроить стадион за еду
Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов обратился к главам муниципалитетов с просьбой прислать в столицу региона сотрудников местных спортивных организаций для оказания помощи в строительстве стадиона
Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов обратился к главам муниципалитетов с просьбой прислать в столицу региона сотрудников местных спортивных организаций для оказания помощи в строительстве стадиона. Речь идет об арене «Нижний Новгород», которая примет матчи Чемпионата мира по футболу-2018.
Чиновник в письме главам муниципалитетов объяснил, что стадион не успевают достроить в срок. В этой связи он попросил прислать от каждого муниципалитета по 10 человек в период с 6 по 14 апреля. За работу сотрудникам спортивных организаций обещали трехразовое питание и оплату жилья.
Стадион «Нижний Новгород» был официально открыт 15 апреля 2018 года. Когда было написано письмо министра спорта, агентство Reuters не уточняет. Первый матч на стадионе состоялся в срок.