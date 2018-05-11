Станислав Черчесов объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав национальной команды для подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. В тренерский список вошли 35 футболистов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав национальной команды для подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. В тренерский список вошли 35 футболистов.
Расширенный состав сборной России:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Гилерме («Локомотив»).
Защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»).
Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Зенит»).
Окончательный состав на игры ЧМ-2018 будет назван до 4 июня. В него войдут 23 футболиста. В официальную заявку могут войти только игроки, включенные в расширенный список.
Сборная России начнет учебно-тренировочный сбор в Новогорске 18 мая. С 20 по 31 мая команда Черчесова будет тренироваться в австрийском Нойштифте. Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня.