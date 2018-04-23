Следователи проверят информацию о хищениях в футбольном клубе «Динамо»
Правоохранительные органы проводят проверку по факту финансовых злоупотреблений в руководстве московского футбольного клуба «Динамо». Проверка проводится по обращению председателя ВФСО «Динамо»
Правоохранительные органы проводят проверку по факту финансовых злоупотреблений в руководстве московского футбольного клуба «Динамо». Проверка проводится по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского.
В МВД сообщили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Правоохранители проверяют деятельность руководителей ФК «Динамо». По версии руководства одноименного общества, бывший генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев выводил деньги путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями, сообщает РБК.
14 марта 2018 года совет директоров «Динамо» принял решение досрочно прекратить полномочия Муравьева из-за сделки с британской компанией Golden Toys LLP, которая была оформлена без одобрения совета директоров клуба.
Согласно договору, Golden Toys должна была получить 1,25 млн евро за содействие в организации перехода в «Динамо» из немецкого «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша. Москвичи заплатили за игрока 1,5 млн евро.
Учредителями Golden Toys являются Владимир Студеникин и Владимир Ничипорук. Муравьев заявлял, что не знаком с этими людьми, однако проверка показала, что московское представительство Golden Toys зарегистрировано по адресу, совпадающему с домашним адресом Евгения Муравьева.
Второй эпизод касается контракта с другой британской компанией Lucid Lucid Sports Group Ltd об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы. «Динамо» заказало исследование, чтобы купить футболиста на позицию полузащитника «в возрасте 25–29 лет ростом более 173 см». Стоимость заказанного исследования по договору составляла 350 тысяч евро.
Британцы сообщили, что заказчику подходят полузащитники польского клуба «Лех» Мацей Гайос и Абдул-Азиз Тетте. С Тетте «Динамо» заключило контракт 31 января 2018 года. Цена его трансфера составила 800 тысяч евро.
По словам главы ВФСО «Динамо», проведенная проверка выявила отсутствие в британском реестре юрлиц информации о компании Lucid Lucid. При этом есть информация о компании с похожим названием — Lucid Sports Group Ltd, зарегистрированной 20 июля 2017 года. Единственным владельцем компании обозначен 29-летний гражданин Швеции Ганс Кристиан Клинг, чья подпись стоит на контракте с «Динамо».
Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба «Динамо», бывшего капитана сборной России по футболу Алексея Смертина. По словам Стржалковского, подписи Смертина стоят и под другими подозрительными документами, однако глава общества уверен в невиновности известного футболиста.
«Он сам говорит, что ему жестко сказали: подписывай. Мы его ни в чем не подозреваем», — заявил Стржалковский РБК.