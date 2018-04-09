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Евгений Федяков
Коммерсантъ
09 апреля 02:28

«Локомотив» и «Спартак» сохранили дистанцию

А «Зенит» отдалился от Лиги чемпионов

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

По итогам 25-го тура положение лидеров чемпионата России осталось прежним. «Локомотив» после домашней победы над «Ростовом» со счетом 1:0 по-прежнему опережает на два очка «Спартак», который на выезде разгромил «Анжи» — 4:1 — и сыграл на один матч больше железнодорожников. В свою очередь, «Зенит», проигравший на своем поле «Краснодару» — 1:2, опустился в турнирной таблице на пятое место, которое дает право лишь на участие в Лиге Европы. Теперь заработать путевку в главный еврокубок петербуржцам будет очень нелегко.

После сенсационного поражения недельной давности «Локомотива» от «Амкара» могло показаться, что лидер чемпионата, еще и пропустивший перед этим пять голов в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от мадридского «Атлетико», немного подрастерял уверенность в своих силах. При этом очередной соперник железнодорожников «Ростов» представлялся довольно крепким орешком. Сейчас это, конечно, уже не та сбалансированная команда, которая в апреле прошлого года под руководством Курбана Бердыева сначала не проиграла ЦСКА, а затем со счетом 3:0 разгромила дома будущего чемпиона — «Спартак». В распоряжении Валерия Карпина, возглавившего ростовчан в декабре, нет таких талантливых нападающих, как, например, Сердар Азмун, который в этом чемпионате выглядит одним из лучших в составе «Рубина» и в субботу забил «Ахмату». Тем не менее в матче предыдущего тура против ЦСКА «Ростов» выглядел весьма неплохо, да и у «Зенита» в середине марта ему удалось отобрать два очка.

Матч в Черкизово показал, что перед «Локомотивом» действительно стояла непростая задача, однако решить ее ему удалось. Решающий гол ударом головой в самом начале второго тайма забил 33-летний перуанец Джефферсон Фарфан — палочка-выручалочка железнодорожников, благодаря которому они одержали в этом сезоне уже немало побед. При этом гости, неплохо обороняясь, за все 90 минут не смогли создать у чужих ворот ничего серьезного, что может говорить одновременно как об их беззубости, так и о надежности обороны «Локомотива». Как бы то ни было, очень важные для себя три очка коллектив Юрия Семина заработал.

В свою очередь, «Спартак», продолжающий гонку за лидером, встречался на выезде с тем самым «Анжи», которому едва не проиграл в первом круге (та встреча завершилась вничью 2:2). В данном случае все решилось очень быстро — к 27-й минуте, когда на счету лидера красно-белых Квинси Промеса оказалось три гола. Таким образом, 26-летний голландец сделал свой первый хет-трик за карьеру и с 13 голами вышел в лидеры в списке бомбардиров, опередив на один мяч Федора Смолова из «Краснодара». После этого команды забили еще по голу, и «Спартак» отпраздновал уже третью в этом чемпионате победу с крупным счетом — 4:1.

Самым резонансным эпизодом субботнего матча «Зенит»—«Краснодар» на «Арене Санкт-Петербург» оказался гол, забитый Олегом Шатовым — полузащитником гостей, которого кубанский клуб в начале февраля до конца сезона арендовал как раз у петербуржцев. Дело в том, что у футболиста не сложились отношения с нынешним тренером «Зенита» Роберто Манчини, и, не желая сидеть в запасе, он перебрался из Северной столицы на юг. А в субботу Олег Шатов не только вернулся домой, но и открыл счет, в результате чего неожиданно для самого себя сорвал овацию петербургских фанатов, которые аплодировали Шатову еще и во втором тайме, когда он примерно за десять минут до конца матча покидал поле из-за травмы.

За право выступления 27-летнего хавбека в этом матче «Краснодар» должен был заплатить «Зениту» 10 млн руб., но эти деньги окупились сполна. Ведь после того, как уже в самой концовке швед Виктор Классон забил в ворота хозяев второй гол, гостям удалось добиться важнейшей победы над прямым конкурентом в борьбе за медали и путевку в Лигу чемпионов. И сразу стало очевидно, что увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара» было абсолютно оправданным. Под руководством и. о. главного тренера Мурада Мусаева гости сыграли в яркий, смелый, атакующий футбол и не прогадали.

Таким образом, перед заключительным матчем тура ЦСКА—«Динамо», который состоится в понедельник, «Локомотив» опережает «Спартак» на два очка, армейцев и «Краснодар» — на восемь, а «Зенит» — уже на десять. Команды сыграли разное количество матчей — от 23 до 25. Подравняются же они в этом смысле лишь 18 апреля, когда уже после 26-го тура будут сыграны три встречи, перенесенные с 18 марта.

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