«Спартак» влетел в полуфинал на «Крыльях»
Следующим соперником красно-белых будет «Тосно»
Четвертьфинал между «Крыльями Советов» и «Спартаком», который в конце февраля был перенесен из-за холодной погоды, завершился в Самаре победой гостей, забивших три мяча и пропустивших лишь один уже в компенсированное время. Таким образом, в полуфиналах 18 апреля москвичи сыграют с «Тосно», а другую путевку в финал разыграют два представителя Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — курский «Авангард» и ярославский «Шинник».
Этот матч стоял в турнирном календаре еще 27 февраля, как и три других четвертьфинала, но из-за сильного мороза и принципиальной позиции руководства «Спартака», отказавшегося играть при минус 15 градусах по Цельсию, был перенесен на пять недель. С точки зрения погоды футболисты, разумеется, не прогадали. Да и качество поля на стадионе «Металлург», пусть и кочковатого, в целом было удовлетворительным.
На Кубок России «Спартак» в нынешнем сезоне делает особую ставку. В золотой гонке чемпионата перспективы красно-белых в свете все еще достаточно уверенного лидерства «Локомотива» до конца не определены, а здесь трофей, можно сказать, сам просится к ним в руки. Однако прежде чем выйти в полуфинале на «Тосно», одного из аутсайдеров высшего дивизиона, требовалось обыграть «Крылья Советов». А эта команда, напомним, хотя и представляет сейчас Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но 1 декабря 2016 года дома разгромила «Спартак» со счетом 4:0, нанеся подопечным Массимо Карреры наиболее крупное поражение в победном для них предыдущем чемпионате.
Учитывая важность матча, Каррера выставил с первых минут практически всех своих сильнейших футболистов с единственным нюансом: место левого защитника Дмитрия Комбарова, почувствовавшего дискомфорт в мышцах бедра, занял номинальный полузащитник парагваец Лоренсо Мельгарехо, который, правда, имел опыт игры в обороне в своих предыдущих клубах. В целом же основной состав «Спартака» выглядел чрезвычайно атакующим, и неудивительно, что с самого начала встречи оборона хозяев оказалась под серьезным давлением.
Первый голевой момент у ворот самарцев возник на 12-й минуте, когда Квинси Промес получил идеальный разрезающий пас от Луиса Адриану, но не сумел перехитрить опытного 31-летнего вратаря Евгения Конюхова, выступающего за «Крылья Советов» уже четыре года. Однако через восемь минут Зе Луиш, технично приняв передачу Луиса Адриану, быстро развернулся и настолько точно пробил низом в дальний от себя угол, что Конюхов поделать уже ничего не смог.
В начале второго тайма «Крылышки» попробовали было создать что-то существенное на половине поля «Спартака», но не преуспели в этом. Зато легионеры гостей отличились еще дважды: на 71-й минуте точный удар нанес Квинси Промес, а на 77-й — Луис Адриану. Единственный гол самарцев, забитый в компенсированное время, значения уже не имел.
Таким образом, «Спартак», который 18 апреля сыграет с «Тосно», сохранил статус безоговорочного фаворита турнира. В другом полуфинале в тот же день силами померятся одиннадцатая и восьмая команды ФНЛ — курский «Авангард» и ярославский «Шинник». Каждая из них имеет уникальный шанс впервые в своей истории сыграть в решающем матче Кубка России.