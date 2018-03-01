Российские болельщики получили по 100 тысяч рублей за правильное поведение на Олимпиаде
Российские болельщики получили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за «правильное» поведение на Олимпийских играх в Пхенчхане. Премии получили болельщики из организованной группы, поездка которой финансировалась за счет общественных организаций
Российские спортивные болельщики получили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за «правильное» поведение на Олимпийских играх в Пхенчхане. Премии получили болельщики из организованной группы, поездка которой финансировалась за счет общественных организаций, близких к администрации Санкт-Петербурга.
Один из петербургских чиновников на условиях анонимности сообщил порталу «Тайга.инфо», что в Пхенчхан на зимние игры была отправлена группа из 300 молодежных активистов, общественников и представителей спортивных структур.
Болельщикам выдали определенный регламент о том, как себя вести на соревнованиях. Например, болельщики на соревнованиях должны были активно поддерживать российских атлетов, интересоваться происходящим, не отвлекаться и не смотреть в телефон по время выступлений спортсменов.
Билеты предоставлялись в центральные секторы, чтобы удобнее было снимать и показывать поддержку. После закрытия Олимпиады болельщикам из организованной группы выплатили по 100 тысяч рублей за «правильное» поведение.
По словам источника, аналогичные группы болельщиков были отправлены в Южную Корею из других регионов.