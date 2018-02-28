Россия с 1 апреля лишится права проводить международные соревнования
Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проводить международные соревнования по некоторым видам спорта из-за вступившего в силу нового стандарта проведения турниров
Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проводить международные соревнования по некоторым видам спорта из-за вступившего в силу нового стандарта проведения турниров.
В конце 2017 года на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован Международный стандарт соответствия кодексу организации. С российской стороны его подписало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было признано не соответствующим стандартам.
Согласно Международному стандарту, заявки на проведение чемпионатов мира и других крупных соревнований будут приниматься только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней. Еще одно требование – признание Национальных олимпийских комитетов и Национальных антидопинговых организаций соответствующими кодексу, сообщает «Чемпионат.com».
Таким образом, поскольку РУСАДА не соответствует стандартам WADA, международные федерации не смогут давать России право проводить крупные турниры.
Правила не распространяются на соревнования, контракт на проведение которых уже был подписан. Также под стандарт не попадают турниры, которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс WADA. В этот список, например, входят Союз европейских футбольных ассоциаций и баскетбольная Евролига.