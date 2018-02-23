Российские фигуристки завоевали золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Пхенчхане
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пхенчхане. Для российской сборной это первая золотая медаль на зимних Играх
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пхенчхане. Для российской сборной это первая золотая медаль на зимних Играх.
15-летняя Алина Загитова откатала произвольную программу без ошибок и получила в сумме с результатом за короткую программу 239,57 балла.
Серебряную медаль завоевала другая россиянка Евгения Медведева, набравшая 238,26 балла. Бронза досталась канадской фигуристке Кейтлин Осмонд (231,02 балла).
Короткую программу Алина Загитова откатала с мировым рекордом. Она выступала после Евгении Медведевой и обновила ее рекорд.