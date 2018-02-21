Фонд поддержки олимпийцев купил для призеров Игр в Пхенчхане 140 автомобилей BMW
Фонд поддержки олимпийцев, попечительский совет которого возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, приобрел 140 автомобилей марки BMW для призеров зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Фонд поддержки олимпийцев, попечительский совет которого возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, приобрел 140 автомобилей марки BMW для призеров зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Машины были приобретены через российское представительство немецкого концерна.
Слушатель радиостанции «Говорит Москва» сумел заснять дорогие подарки для атлетов в автосалоне. На видео запечатлены BMW Х4, Х5 и Х6 белого цвета. На дверях и капоте автомобилей размещен логотип Фонда поддержки олимпийцев.
Всего было приобретено 140 автомобилей, тогда как в Олимпийских играх участвуют 169 спортсменов. Напомним, из-за допингового скандала россияне выступают на Играх-2018 под нейтральным флагом.
На сегодняшний день российские спортсмены завоевали 11 наград – серебряных и бронзовых.