Ведущие российские футбольные клубы впервые показали рост доходов над расходами
Ведущие российские футбольные клубы впервые за последние пять лет показали положительный финансовый результат. Общий доход клубов премьер-лиги на 3,2 млрд рублей превысил их расходы
Ведущие российские футбольные клубы впервые за последние пять лет показали положительный финансовый результат. Общий доход клубов премьер-лиги на 3,2 млрд рублей превысил их расходы. Об этом говорится в исследовании аналитиков PwC и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Суммарные доходы клубов в 2016 году составили 63,3 млрд рублей, а расходы - 60,1 млрд рублей. Финансовый результат ведущих российских футбольных команд оказался положительным (3,2 млрд рублей) впервые с 2012 года. Для сравнения, в 2015 году совокупный чистый убыток клубов РФПЛ составлял 9,4 млрд рублей, сообщает РБК.
По данным аналитиков, положительный финансовый результат обусловлен сокращением затрат футбольных клубов на 12% с пикового уровня 2015 года (68,5 млрд рублей) и ростом доходов, связанным в том числе с увеличением спонсорских и прочих коммерческих поступлений.
« Клубы все больше и больше перестраиваются на так называемую бизнесовую модель», - констатировал старший менеджер спортивной практики PwC Александр Кардаш.
Однако размер доходов РФПЛ значительно уступает ведущим европейским футбольным лигам. По уровню дохода российские клубы занимают седьмое место. Больше всего зарабатывают клубы Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Турецкие клубы зарабатывают примерно на 30 млн евро больше российских (734 млн евро против 701 млн евро).
В европейском футболе самой большой статьей доходов является продажа медиаправ (в среднем 38,7%), тогда как клубы российской премьер-лиги зарабатывают на этом только 4,1% от совокупных доходов. Например, в 2016 году реализация медиаправ принесла клубам РФПЛ всего лишь 2,2 млрд рублей.
Чистая прибыль клубов РФПЛ в 2016 году во многом отражает разовые факторы, связанные с трансферами. Аналитики отмечают, что с одной стороны, «очень сильные сокращения произошли по приобретениям игроков», а с другой - рост совокупных доходов почти целиком оказался обеспечен ростом по статье «Прочие доходы», к которой относятся доходы от трансферной деятельности. Например, московский ЦСКА в 2016 году заработал на трансферах 26 млн долларов.
Однако основным источником дохода для российских футбольных клубов остаются спонсорство и коммерческие соглашения (44% в структуре доходов, по данным исследования PwC и РФПЛ, или более 60%, по данным УЕФА). В большинстве случаев основной спонсор клуба является и его владельцем. Так, для «Локомотива» контракты с компаниями основного владельца клуба - РЖД - обеспечивают клубу около 70% доходной части бюджета.
Эксперты отмечают, что при таким раскладе, даже если формально клубы показывают положительный финансовый результат, фактически они остаются убыточными для своих владельцев, так как большая часть выручки формируется за счет вливаний средств собственника, оформленных как спонсорские контракты или целевые дотации.