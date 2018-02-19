В допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония
Российская сборная может лишиться бронзовой медали в керлинге, завоеванной на зимних Олимпийских играх-2018. По некоторым данным, в допинг-пробе Александра Крушельницкого нашли следы мельдония
Российская сборная может лишиться бронзовой медали в керлинге, завоеванной на зимних Олимпийских играх-2018. По некоторым данным, в допинг-пробе Александра Крушельницкого нашли следы мельдония, который входит в список запрещенных препаратов.
Для разбирательства к российскому керлингисту направлены допинг-офицеры. Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что информация о положительной допинг-пробе пока является непроверенной.
«Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации», - заявил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» Дмитрий Свищев.
Допинг-проба российского керлингиста будет вскрыта 19 февраля.
Сам Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии, так как допинг-тест показал прием керлингистом запрещенного препарата за 10 дней до проведения анализа, сообщает издание Insidethegames.
Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в дабл-миксте.