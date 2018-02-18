Российские лыжники завоевали серебряные медали в олимпийской эстафете
Российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. Призерами Игр-2018 стали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Червоткин и Денис Спицов
Российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. Призерами Игр-2018 стали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Червоткин и Денис Спицов. Россияне показали результат 1 час 33 минуты 14,3 секунды.
Золото в эстафете завоевали норвежские лыжники, а бронзовые медали - французские спортсмены.
На четвертом последнем этапе Денис Спицов до последнего боролся за золото с норвежцем Йоханнесом Клэбо, но на финише последний здорово прибавил и финишировал первым.
Днем ранее женская лыжная сборная России выиграла бронзовые медали в эстафете. Призерами Олимпийских игр стали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.