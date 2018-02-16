Призерам Олимпиады из России запретили носить медали при болельщиках
Призерам Олимпийских игр в Пхенчхане запретили надевать заслуженные медали во время посещения Дома спорта, открытого вместо традиционного Русского дома в прибрежном кластере Игр в Канныне
Призерам Олимпийских игр в Пхенчхане запретили надевать заслуженные медали во время посещения Дома спорта, открытого вместо традиционного Русского дома в прибрежном кластере Игр в Канныне. В МОК заявили, что это будет расценено как альтернативная церемония награждения, а для россиян она запрещена.
Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев и один из организаторов Дома спорта Александр Катушев в беседе с агентством ТАСС заверил, что российская сторона не нарушает правил.
«У нас нет здесь альтернативных церемоний. Нам говорили, что вы должны приглашать сюда спортсменов, но ни в коем случае почитатели даже шутки ради не должны надевать на них медалей, потому что это будет воспринято как альтернативная церемония награждения», - рассказал Катушев.
При этом, по словам Катушева, болельщикам никто не запрещает аплодировать спортсмену, если они его увидят.
Напомним, российским атлетам на Олимпиаде-2018 строго запрещено использовать любые символы для национальной идентификации. Исключением является использование флага в спальнях, если он находится вне зоны общественной видимости.
Также запрещено использование болельщиками национальной символики и российской атрибутики при непосредственным присутствии спортсмена - участника Олимпийских игр.
За выполнением всех этих требований следит специальная группа. Нарушение правил может привести к отзыву приглашения на Олимпийские игры.