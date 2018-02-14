Сборная России по хоккею начала свое выступление на Олимпиаде с поражения
В составе сборной России шайбы забросили Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. У словаков точными бросками отличились Петер Олвецки, Мартин Бакош и Петер Черешняк
Сборная России по хоккею проиграла стартовый матч олимпийского турнира Словакии. Игра завершилась со счетом 2:3 (2:2, 0:0; 0:1).
В составе сборной России шайбы забросили Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. У словаков точными бросками отличились Петер Олвецки, Мартин Бакош и Петер Черешняк.
После матча со словаками наставник российской сборной Олег Знарок заявил, что его подопечные «сами отдали» победу сопернику.
«Сами отдали игру, здесь все ясно. Все ошибки я беру на себя, это моя команда. Мы, видимо, решили, что все так быстро произошло, все так хорошо. Большинство не работает, на тренировках было все в порядке», - заявил тренер, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Следующий матч российской сборной состоится 16 февраля. Соперником россиян станет сборная Словении, которая обыграла команду США со счетом 3:2.
Женская сборная России по керлингу также начала свое выступление на Олимпийских играх с поражения. Наши девушки потерпели крупное поражение от Великобритании со счетом 3:10.