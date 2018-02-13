Российские керлингисты завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте на Олимпиаде-2018
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане
Фото: Спорт-Экспресс
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Россияне в решающем матче одержали победу над норвежским дуэтом Кристина Скаслиена и Магнус Недреготтен со счетом 8:4.
Отметим, что дисциплина «дабл-микст» была представлена на Олимпийских играх впервые. В соревнованиях приняли участие сборные восьми стран. В полуфинале играли четыре команды, отобранные по итогам предварительного раунда.
Для сборной России это третья медаль на Олимпиаде-2018. Ранее Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в шорт-треке на дистанции 1500 метров, а фигуристы в командном зачете стали вторыми.