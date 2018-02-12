Российских атлетов могут подвергнуть неожиданным допинг-тестам на Олимпиаде-2018
Российские спортсмены, которые получили допуск на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, могут подвергнуться неожиданным допинг-тестам, так как находятся в «группе риска»
Российские спортсмены, которые получили допуск на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, могут подвергнуться неожиданным допинг-тестам, так как находятся в «группе риска». Об этом сообщил директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.
«Нужно анализировать еще и полученные данные, как было в случае с комиссией Освальда, доказательства от конкретных людей. Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры», - отметил г-н Баджетт, слова которого приводит РИА Новости.
По решению Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018 были допущены только те российские спортсмены, в которых не было подозрений в нарушении антидопинговых правил. Выступают российские атлеты на Играх-2018 под флагом олимпийского движения.