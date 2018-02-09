Российские спортсмены лишились последнего шанса принять участие в Олимпиаде-2018
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК о недопуске их до Олимпийских игр в Пхенчхане
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК о недопуске их до Олимпийских игр в Пхенчхане.
CAS отказался считать отстранение россиян Международным олимпийским комитетом (МОК) санкцией, назвав его «правомерным решением».
В решении суда отмечается, что МОК предоставил отдельным российским спортсменам право выступить на Олимпиаде в Пхенчхане при условии выполнения определенных правил. Данная процедура позволила МОК защитить свои интересы в деле борьбы с допингом и интересы отдельных российских спортсменов.
Решение спортивного арбитража означает, что российские атлеты лишились последних шансов выступить на Играх-2018.
Апелляции подавали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцо, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылекжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Ксения Столбова, Иван Букин, Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Татьяна Иванова, а также два тренера - Альберт Демченко и Сергей Чудинов.
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что власти и спортивные федерации окажут поддержку спортсменам, которых не допустили на Олимпиаду-2018, сообщает «Интерфакс».
По словам Свищева, российские спортсмены будут отстаивать свои интересы в гражданских судах в рамках отдельных исков.