Отстраненным от Олимпиады и Паралимпиады спортсменам выплатят компенсации
Госдума рассмотрит законопроект о выплате компенсаций спортсменам, которых Международный олимпийский комитет отстранил от Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане
Госдума рассмотрит законопроект о выплате компенсаций спортсменам, которых Международный олимпийский комитет отстранил от Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.
Законопроект подготовил депутат Дмитрий Свищев. Народный избранник считает, что наши спортсмены были отстранены от Игр-2018 необоснованно.
Законопроект предусматривает выплату «единовременного денежного поощрения в размере десятикратного среднего месячного заработка» спортсменам, которых не допустили до Олимпиады или Паралимпиады несмотря на то, что их не обвиняли в употреблении допинга.
Дмитрий Свищев отметил, что необходимо поощрить атлетов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы,
Напомним, на олимпийские игры не получили многие ведущие российские спортсмены, в том числе те, кто не был замечен в употреблении допинга. Остальные смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.