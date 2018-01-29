В Сочи состоится «утешительный турнир» для отстраненных от Олимпиады спортсменов
В сочинской «олимпиаде» смогут принять участие около 500 атлетов. Побороться за медали смогут также иностранные спортсмены, которые не смогли попасть на Игры-2018 в Пхенчхане
Российские спортсмены, которых не допустили на Олимпийские игры в Пхенчхане, смогут принять участия в альтернативном турнире. «Утешительные» соревнования пройдут в Сочи.
По данным Министерства спорта, в сочинской «олимпиаде» смогут принять участие около 500 атлетов. Побороться за медали смогут также иностранные спортсмены, которые не смогли попасть на Игры-2018 в Пхенчхане.
«Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», - говорится в официальном заявлении Минспорта.
Напомним, в Олимпийских играх-2018 по решению МОК смогут принять участие 169 российских спортсменов. При этом россияне будут соревноваться под флагом олимпийского движения.