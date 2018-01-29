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29 января 10:56

ЦБ предупредил о появлении фальшивых банкоматов во время ЧМ-2018

Центробанк предупредил граждан о появлении фальшивых банкоматов во время проведения в стране Чемпионата мира по футболу-2018. В таких банкоматах мошенники устанавливают скимминговое оборудование для чтения данных с платежных карт граждан

Центробанк предупредил граждан о появлении фальшивых банкоматов во время проведения в стране Чемпионата мира по футболу-2018. В таких банкоматах мошенники устанавливают скимминговое оборудование для чтения данных с платежных карт граждан.

Злоумышленники приобретают бывший в употреблении банкомат и устанавливают на него считывающие устройства. Когда клиент вставляет в него карту и вводит пин-код, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники при этом получают все данные карты. Стоимость бывшего в употреблении банкомата составляет от 10 000 до 100 000 руб.

В связи с риском появления фиктивных банкоматов Центробанк опубликовал рекомендации для граждан и банков по усилению финансовой безопасности во время проведения футбольного первенства, сообщает «КоммерсантЪ».

В правоохранительных органах в свою очередь отметили, что ЦБ учел не все потенциальные риски. Со скиммингом банки бороться научились, однако более серьезной проблемой является установка фиктивных банкоматов. «Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками», – заявили в правоохранительных органах.

Независимые эксперты отмечают, что если россияне привыкли пользоваться одними и теми же банкоматами, то они вряд ли будут снимать деньги в подозрительном устройстве, однако иностранцам будет сложно отличить фальшивый банкомат от настоящего.

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