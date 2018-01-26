Виталия Мутко предложили «загнать в Магадан» в качестве наказания из-за отстранение России от Олимпиады
Спортивные функционеры Магаданской области выразили готовность принять у себя вице-премьера Виталия Мутко, которого Союз биатлонистов предложил отправить работать тренером в Магадан в качестве наказания за отстранение российских спортсменов
Спортивные функционеры Магаданской области выразили готовность принять у себя вице-премьера Виталия Мутко, которого Союз биатлонистов предложил отправить работать тренером в Магадан в качестве наказания за отстранение российских спортсменов от Олимпиады-2018.
Член правления Союза биатлонистов РФ Александр Тихонов ранее назвал Виталия Мутко главным виновником недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, а сам недопуск «равносильным смерти» для атлетов.
«Участие в Олимпиаде - это мечта всей жизни. Люди перенесли такие нагрузки. У Шипулина и Устюгова (биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов – ред.) это, наверное, последняя Олимпиада - ребята уже не юные», - заявил Тихонов РБК.
Член правления Союза биатлонистов РФ считает, что Виталий Мутко несет ответственность за эту «страшнейшую трагедию» и его следует наказать, например, «загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам».
Магаданские чиновники заявили, что не против работы г-на Мутко в качестве тренера. «Однако у нас суровые климатические условия. Тренерам тяжело, некоторые работают только на энтузиазме. Зарплаты невысокие. Вопрос денег в Магаданской области стоит острее, чем в других регионах страны. Продукты дорогие, а заработки те же», - подметила пресс-секретарь Федерации спорта Магаданской области Маргарита Ветошкина, слова которой приводит Znak.com.
В настоящее время в регионе работают 16 штатных тренеров по лыжным гонкам, из них 11 — в самом Магадане. Штат укомплектован, но функционеры всегда открыты для новых предложений по трудоустройству.