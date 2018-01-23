Россия объявит бойкот Олимпиаде из-за отстранения своих сильнейших спортсменов
Комитет Госдумы по физкультуре и спорту предложил российским спортсменам пересмотреть вопрос об участии в зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральны флагом из-за массового снятия с турнира лидеров национальной сборной
Комитет Госдумы по физкультуре и спорту предложил российским спортсменам пересмотреть вопрос об участии в зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральны флагом из-за массового снятия с турнира лидеров национальной сборной. Речь идет о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отклонить заявки на участие в Игра-2018 спортсменов, которые претендуют на медали, и у которых не было проблем с допингом.
«Если разъяснений не последует, то возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане», - заявил глава думского комитета Михаил Дегтярев, слова которого приводит «Интерфакс».
Депутат также выразил мнение, что Россию таким образом пытаются спровоцировать на бойкот Олимпийских игр.
Напомним, 5 декабря 2016 года МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее, но разрешил спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. В МОК тогда заявили, что на Игры смогут поехать только «чистые» спортсмены. Тем не менее, в списке отстраненных оказались атлеты, которые ранее не имели проблем с допингом, но всерьез претендуют на олимпийские награды.
На сегодняшний день МОК отклонил заявки лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина и его партнеров по команде Алексея Волкова и Евгения Гараничева, одного из ведущих в мире лыжников Сергея Устюгова, многократного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана и несколько сильнейших хоккеистов национальной сборной.
Также МОК не допустил до Олимпиады фигуристов Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду), разрушив тем самым сразу две пары. Иван Букин и Александра Степанова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2018 года в соревнованиях танцевальных пар, а Ксения Столбова в паре с Федором Климовым выиграла серебряную медаль континентального первенства.
«Данное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», - заявили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).