Российским спортсменам разрешат выступить на Олимпиаде под флагом СССР
Российским спортсменам могут разрешить выступать на зимней Олимпиаде-2018 под флагом несуществующего СССР. Этот вопрос в ближайшее время рассмотрит комиссия Международного олимпийского комитета (МОК)
Российским спортсменам могут разрешить выступать на зимней Олимпиаде-2018 под флагом несуществующего СССР. Этот вопрос в ближайшее время рассмотрит комиссия Международного олимпийского комитета (МОК).
МОК не исключил, что разрешит российским атлетам участвовать в Играх-2018 с символикой и флагом СССР. В случае победы в честь российского спортсмена будет звучать гимн СССР.
«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря (когда исполком МОК отстранил сборную России от ОИ)», - цитирует сообщение комитета агентство «Р-Спорт».
Напомним, в декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за громких допинг-скандалов. При этом россиянам разрешили соревноваться под флагом олимпийского движения.