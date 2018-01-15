Сборную России по футболу заподозрили в намерении играть на ЧМ-2018 «на допинге»
Футболистов сборной России обвинили в планах принимать запрещенные препараты во время Чемпионата мира-2018 года. Напомним, что сборная России является хозяйкой мирового первенства
Футболистов сборной России обвинили в планах принимать запрещенные препараты во время Чемпионата мира-2018 года. Напомним, что сборная России является хозяйкой мирового первенства.
По данным британской газеты Daily Mail, российские спортивные функционеры якобы планировали подменять допинг-пробы футболистов, чтобы те имели возможность применять запрещенные препараты.
Западные журналисты утверждают, что Международная федерация футбола (ФИФА) якобы собирается провести расследование по данному факту. Если информация подтвердится, что федерация не ограничится только лишь дисквалификацией отдельных российских футболистов. Сборную России могут полностью отстранить от участия с домашнем чемпионате.
Члены ФИФА намерены обратиться по этому вопросу к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории и информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову.
Ранее Родченков заявил, что может предоставить доказательства существования системы допинга в российском футболе. При этом он обвинял ФИФА в нежелании разоблачать российских футболистов из-за того, что ЧМ-2018 проходит в РФ.